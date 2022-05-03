SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaştı! Teröristler böyle imha edildi...

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonuna ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, 2 teröristin daha öldürüldüğü, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 63'e çıktığı bildirildi. Ayrıca, topçu atışının görüntüleri de paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63'e yükseldi.