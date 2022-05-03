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Giriş Tarihi: 3.5.2022 10:53 Son Güncelleme: 3.5.2022 10:59

SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaştı! Teröristler böyle imha edildi...

SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaştı! Teröristler böyle imha edildi...

Son dakika haberine göre; Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada öldürülen terörist sayısının 63'e çıktığı bildirildi. Görüntüler de paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonuna ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, 2 teröristin daha öldürüldüğü, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 63'e çıktığı bildirildi. Ayrıca, topçu atışının görüntüleri de paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63'e yükseldi.

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SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaştı! Teröristler böyle imha edildi...
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