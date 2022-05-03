‘Terör neredeyse hedef orası’

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte bayram namazını Şanlıurfa'daki Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Caminde kıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Akar ve komutanlar, namazın ardından cami önünde kendilerine ilgi gösteren vatandaşlarla bayramlaştı. Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, bayram namazının ardından Şanlıurfa'da Yüzbaşı Ali Saip Kışlasına geçerek 20'nci Zırhlı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiklerle bayramlaştı. Daha sonra, memleketi Kayseri'ye giden Akar, burada valilik tarafından düzenlenen bayramlaşmaya katıldı. Burada yaptığı konuşmada ise "Tek hedefimiz teröristler. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. İnşallah bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Pençe-Kilit operayonunda 61 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı, onların hak ve hukukuna saygılı bir şekilde en son teröristi de etkisiz hale getirmek suretiyle 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan musallat olan bu terör belasından kurtulacağız" dedi.