Zaferleriniz kesilmeden devam etsin

Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki İran sınırında 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalara telefonda hitap etti:
Sizler, hassas bir yerde, sınır
boylarında, ülkemize sağdan soldan girmek
isteyenlere karşı bütün varlığınızla kendinizi
buraya feda ediyorsunuz. Bu sayede de
hamdolsun topraklarımızı bir noktada vatan
yapmanın mücadelesini verdiğiniz için sizlere,
şahsım, milletim adına çok çok teşekkür
ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız
olsun. Başta İçişleri Bakanım Süleyman Bey,
Jandarma Genel Komutanı'm olmak üzere
hepinizin gözlerinden öperek daha nice bayramlara
Rabb'im bizi kavuştursun diyorum.
Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefonunundan operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına hitap etti:
Yurt
içinde, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda
ve hudut hattında verilen mücadele
her türlü takdirin üzerinde. Gerek yurt içinde
gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih
hayırla yad edecektir. Pençe harekatlarında
ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır.
Mehmetçiğimizi alınlarından
öpüyorum. Bütün komuta kademesine kalbi
şükranlarımı sunuyorum. Bayramınız kutlu,
geleceğimiz aydınlık olsun. Zaferleriniz inşallah
art ardına kesilmeden devam etsin.