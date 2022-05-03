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Giriş Tarihi: 3.5.2022

Zaferleriniz kesilmeden devam etsin

Zaferleriniz kesilmeden devam etsin
Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki İran sınırında 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalara telefonda hitap etti: Sizler, hassas bir yerde, sınır boylarında, ülkemize sağdan soldan girmek isteyenlere karşı bütün varlığınızla kendinizi buraya feda ediyorsunuz. Bu sayede de hamdolsun topraklarımızı bir noktada vatan yapmanın mücadelesini verdiğiniz için sizlere, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Başta İçişleri Bakanım Süleyman Bey, Jandarma Genel Komutanı'm olmak üzere hepinizin gözlerinden öperek daha nice bayramlara Rabb'im bizi kavuştursun diyorum.



Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefonunundan operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına hitap etti: Yurt içinde, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında verilen mücadele her türlü takdirin üzerinde. Gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir. Pençe harekatlarında ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır. Mehmetçiğimizi alınlarından öpüyorum. Bütün komuta kademesine kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bayramınız kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. Zaferleriniz inşallah art ardına kesilmeden devam etsin.

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Zaferleriniz kesilmeden devam etsin
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