Zaferleriniz kesilmeden devam etsin

Sizler, hassas bir yerde, sınırboylarında, ülkemize sağdan soldan girmekisteyenlere karşı bütün varlığınızla kendiniziburaya feda ediyorsunuz. Bu sayede dehamdolsun topraklarımızı bir noktada vatanyapmanın mücadelesini verdiğiniz için sizlere,şahsım, milletim adına çok çok teşekkürediyorum. Rabb'im yar ve yardımcınızolsun. Başta İçişleri Bakanım Süleyman Bey,Jandarma Genel Komutanı'm olmak üzerehepinizin gözlerinden öperek daha nice bayramlaraRabb'im bizi kavuştursun diyorum.Yurtiçinde, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlardave hudut hattında verilen mücadeleher türlü takdirin üzerinde. Gerek yurt içindegerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarihhayırla yad edecektir. Pençe harekatlarındaortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır.Mehmetçiğimizi alınlarındanöpüyorum. Bütün komuta kademesine kalbişükranlarımı sunuyorum. Bayramınız kutlu,geleceğimiz aydınlık olsun. Zaferleriniz inşallahart ardına kesilmeden devam etsin.