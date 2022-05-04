AK Parti’den gençlere şölen

Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile "kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği" başlatan AK Parti teşkilatları 2023 seçimleri için yoğun tempoyla çalışıyor. Ramazan ayında gerçekleştirilen iftar ve sahur programlarının ardından bayram sonrasında da teşkilatlar saha ziyaretlerine ağırlık verecek. Her fırsatta gençlerle bir araya gelen Erdoğan, 19 ilde gençlik buluşmalarına katıldı. 21 Mayıs'ta Adana'da düzenlenecek olan büyük gençlik şöleninde yine gençlerle bir araya gelecek olan Erdoğan, ilk kez oy verecek gençlerin de aralarında bulunduğu gençlere hitap edecek. Gençlik kolları tarafından 2023 seçimlerine ışık tutacak şekilde gençlik manifestosu da açıklanacak.: AK Parti'nin başlattığı seferberlik kapsamında AK Parti ailesinin büyümesi, Türkiye'nin tamamının gönlünde yer edinilmesi için kardeşlik ve kucaklaşma seferberliğiyle kapı kapı gezilecek. Genel merkez tarafından belirlenen 40 grup Türkiye geneli tarama yaparken, çeşitli sebeplerle AK Parti'den ayrılanların tekrar partiye dönmeleri için de çalışılıyor.