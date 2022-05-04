Çin’de eğitim aldı, Bingöl’de işini kurdu

Bingöllü Abdurrahman Sarıdağ, 2014'te gittiği Çin'deki South China University Of Technology'de kurumsal yönetim ve uluslararası ticaret alanında yüksek lisans yaptı. Bir süre sonra şirket kurarak çeşitli sektörler için iş eldiveni ihraç eden Sarıdağ, bir yıl önce üretimi memleketi Bingöl'e taşıma kararı aldı. Bingöl OSB'de fabrika kuran 31 yaşındaki Sarıdağ, hammaddenin bir kısmını Çin'den getirerek 22 kişiyle işe başladı. Bir ayda ürettiği 240 bin iş eldivenini daha önce ihracat yaptığı 12 ülkeye bu kez Türkiye'den gönderen Sarıdağ, üretim miktarı ve istihdamın yanı sıra ihracat pazarını genişletmeyi hedefliyor.