CSO ADA Ankara’da mayıs etkinlikleri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası timpani grup şefi Dinçer Özer ile Vurmalı Çalgılar Konseri 6 Mayıs'ta CSO Ana Salon'da sanatseverler ile buluşuyor. Anlatımını ve şefliğini Dinçer Özer'in üstlendiği konserde, klasikten popülere anlatımlı ritim gösterileri de yer alıyor. CSO sanatçılarından Hakan Yağuş, Can Kıyıcı, Doğa Berk Oktay, Ata Özer ve Giz Öztaş'ın yanı sıra; Soner Özer, Tarkan Yedican ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Vurmalı Çalgılar öğrencileri ve Ahmet Hızal İlkokulu Ritim Topluluğu da yer alacak. Konserin sunumunu ise Suat Karausta üstleniyor.

MASKELİ BALO

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi'nin en bilinen eserlerinden Maskeli Balo'yu 7 Mayıs'ta yeniden CSO Ana Salon'da sahneleyecek.

BACH'TAN MİNİMALİZME, İSKOÇYA'DAN İNGİLTERE'YE

Kuşağının önde gelen gitaristlerinden, İskoç virtüöz Sean Shibe, İngiltere'nin yıldızı hızla yükselen kontrtenorlarından James Hall ile Ankaralı müzikseverleri heyecanlandıracak bir performans için CSO ADA ANKARA sahnesinde buluşacak. Kazandığı pek çok ödülün yanı sıra Avrupa'nın saygın salonlarında verdiği konserlerle ve müzikal iş birlikleri ile adından övgüyle söz ettiren Sean Shibe, akustik ve elektro gitar ile farklı dönemlerden eserler yorumluyor. İzleyicilerin bambaşka bir deneyim yaşayacakları bu çok özel konserde Shibe ve Hall, John Dowland, Bach, Reich'in eserlerini seslendirirken izleyicileri Barok dönemden Rönesans'a, minimalizmden çağdaş döneme uzanan geniş bir aralıkta keyifli bir müzik tarihi yolculuğuna çıkaracak.

11. AKADEMİK BAŞKENT SEZON KONSERLERİ

Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent, Akademik Başkent Sezon Konserleri'nin 11'incisiyle yeniden CSO ADA ANKARA'da. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü Cem'i Can Deliorman yönetiminde 11 Mayıs'ta CSO Mavi Salon'da seyirci karşısına çıkacak orkestra keman sanatçısı Tolga Kulak'a eşlik edecek. Konserde Mehmet Can Özer'in Mehmet Siyahkalem'in çizimleri üzerine kurguladığı Kara Kam isimli eseri ve C. Reinecke'nin Yaylı Sazlar için Serenade'i yorumlanacak. Ülkemizin yetiştirdiği başarılı kemancılardan Tolga Kulak ise Beethoven'ın ünlü Keman Konçertosu'nu viyolonsel sanatçısı Hakan Hürkan Şahin'in yaptığı yaylı versiyon eşliğinde seslendirecek.

ELVIN HOXHA GANIYEV

Genç keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, Johann Sebastian Bach ve Eugene Ysaye'nin solo keman sonatlarını yorumlayacağı bir konserle CSO ADA ANKARA'ya konuk oluyor. Ganiyev'in derin müzikalitesi ve virtüözitesi üzerine oluşturulan "Sade" başlıklı konser teması, Bach ve Ysaye'nin solo keman sonatlarında sadeliğin aslında üstün bir matematik ve müzik formu üzerine kurulu olduğunu gözler önüne serecek. Bu iki dev bestecinin sıra dışı sadeliği, Ganiyev'in ustalıklı icrasıyla 11 Mayıs'ta Tarihi Salonda hayat bulacak.

YÜREKTEN DİLE TÜRKÜLER

Türk Halk Müziğine bağlaması ve sesiyle uzun yıllardır emek eve gönül veren usta yorumcu ve besteci Nurullah Akçayır, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu eşliğinde 12 Mayıs'ta Mavi Salon'da sahne alacak. Albümleriyle halk müziği sevenlerin gönlünde yer eden sanatçı, sevilen türküleri Ankaralı izleyiciler için seslendirecek.

ANILARDAKİ ŞARKILAR

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, saz sanatçısı ve bestekâr Faruk Şahin'in 50'nci sanat yılını 12 Mayıs'ta Tarihi Salon'da özel bir konserle kutlayacak. Kariyeri boyunca 500'e yakın eser besteleyen ve besteleri TRT repertuvarına alınan Faruk Şahin'in anılacağı konserde, şef Suat Kılıç yönetiminde sahne alacak Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, sanatçının ödüllü şarkılarını seslendirecek.

AVRUPA GÜNÜ ÖZEL KONSERİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 13 Mayıs akşamı CSO ADA ANKARA Ana Salon'da Avrupa Günü Özel Konseri ile izleyici karşısına çıkacak. Letonyalı şef Gints Glinka yönetimindeki konserde günümüzün en başarılı viyola sanatçılarından Tatjana Masurenko solist olarak yer alacak. Konserde Sir W. Walton'ın Viyola Konçertosu ve J. Brahms'ın do minör 1. senfonisi seslendirilecek.

GHISLAIN LEROY SOLO ORG RESİTALİ

Kuşağının en parlak org virtüözlerinden Ghislain Leroy, org repertuvarının seçkin yapıtlarını seslendireceği bir resitalle CSO ADA ANKARA'ya konuk oluyor. Japonya'dan Amerika'ya pek çok ülkede başarılı konserler veren ve uluslararası çapta tanınan Fransız org virtüözü Leroy, CSO Tarihi Salon'da Vivaldi-Bach, Mozart, Handel ve Campion'ın birbirinden güzel eserlerini Ankaralı müzikseverler için yorumlayacak. Bach'ın bestelediği ve dünyanın en ünlü org eseri olarak kabul edilen "Toccata ve Füg" de Leroy'un ustalıklı icrasıyla 13 Mayıs'ta CSO ADA ANKARA'nın Tarihi Salon'unda yankılanacak.

MADDALENA DEL GOBBO VE ARKADAŞLARI

Viola da gambanın uluslararası yıldızı Maddalena Del Gobbo, enstrümanının narin ve büyülü sesini müzikseverlerle paylaşmak üzere 14 Mayıs'ta CSO ADA ANKARA sahnesine konuk oluyor. Klasik müzik endüstrisinin en prestijli firmalarından Deutsche Grammophon ile kayıt yapan tek viola da gamba sanatçısı olan Gobbo, konserde Viyana Filarmoni Orkestrası'nın önde gelen virtüözlerinden Tamás Varga (viyolonsel) ve Robert Bauerstatter (viyola) ile barok ve klasik dönemden birbirinden güzel duo ve triolar seslendirecek. Maddalena Del Gobbo, aynı zamanda barok çağın çok sevilen gamba bestecileri Marin Marais ve Monsieur de Saint Colombe'dan da solo eserler icra edecek. Versailles ve Eszterházy saraylarının müzikal ışıltısını ve sanatsal görkemini tüm güzelliğiyle CSO ADA ANKARA sahnesine taşıyacak konser programı, dinleyicileri viola da gambanın gizemli tınısında unutulmaz bir müzikal yolculuğa çıkaracak.

BAŞAR CAN KIVRAK PİYANO RESİTALİ- LES PRELUDES

Genç neslin başarılı piyanistlerinden Başar Can Kıvrak, "Les Preludes" resitali ile 14 Mayıs'ta CSO ADA ANKARA Mavi Salon'da sanatseverlerin huzuruna çıkacak. Ülkemizin ve dünyanın önemli orkestralarıyla çok sayıda konser veren Kıvrak, Cesar Franck'ın 200'üncü doğum yılına ithaf ettiği konserinde bestecinin iki büyük yapıtının yanı sıra 150'nci doğum yılı yaklaşan Sergey Rahmaninov'un Prelüdlerinden oluşan büyüleyici bir repertuvar sunacak.

RESSAM TİLKİ MÜZİKALİ

Ressam Tilki Müzikali, 15 Mayıs'ta minik sanatseverleri bir ressamın hayal dünyasında neşeli bir maceraya davet ediyor. Bir gün kral aslan bir yardımcı seçmek ister. Zeki olan tilki ile güçlü olan kurt aday olur. Kurt gücünü kullanarak diğer hayvanları etkiler ve zorla kralın yardımcısı olur. Bu sonuca çok üzülen tilki ise ormanda gezerken bulduğu boyalar ile kendini boyar ve macera başlar. Artık akıl gücü ile kaba güç karşı karşıyadır. Erhan Kaya'nın yazıp Ressam Tilki rolüne hayat verdiği, Revaz Baynazışvihili'nin yönettiği Ressam Tilki Müzikali, minik izleyicileri resim sanatının büyüleyen dünyasında renkli ve eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak.

BAŞKENT ODA ORKESTRASI

Kuruluşundan bu yana sanat yolculuğunu amatör ruhu ve gönüllülük esasıyla sürdüren Başkent Oda Orkestrası, CSO ADA ANKARA Tarihi Salon'da 15 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak. Artun Hoinic Orkestra Şefliği Çalıştayı katılımcılarının yönetiminde sahne alacak orkestra, müzik tarihinin gelmiş geçmiş en ünlü ve en etkileyici bestecilerden biri olarak kabul edilen Ludwig van Beethoven'ın eserlerinden oluşan kapsamlı bir repertuvarı Başkentliler için seslendirecek.

ÖZGÜN MÜZİKTE BİR PORTRE AHMET KAYA

"Özgün müzik" türünün mimarı olarak kabul edilen Ahmet Kaya, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun yorumuyla CSO ADA ANKARA'ya konuk oluyor. Solistler Sevingül Bahadır, Cihan Okan, Jülide Karan ve Enver Merallı'nın Ahmet Kaya'nın şarkılarını seslendireceği konser, Türk müzik tarihine yeni bir soluk getiren sanatçının eserlerini ustalıklı yorumlarla 18 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşturacak.

SALMAN – RAHMEDOV DUO "REFLECTIONS"

Uzun bir süredir farklı müzik toplulukları içinde solist olarak aynı sahneleri paylaşan bandoneonist Tolga Salman ve piyanist Rustam Rahmedov, Salman – Rahmedov Duo projelerinin 2022 yılındaki ilk konserini 18 Mayıs'ta CSO ADA ANKARA sahnesinde vermeye hazırlanıyor. Klasik müzikten caza, tangodan çağdaş müziğe uzanan geniş bir repertuvarla sahnede olacak ikili, Mavi Salon'un büyülü atmosferinde Ankaralı sanatseverlere bandoneon ve piyano eşliğinde dünya müziğinden esintiler sunacak.

ASYA'DAN ANADOLU'DAN GENÇLİĞE

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, şefler Necmi Kıran ve Cem Gürdal yönetiminde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, Türk Cumhuriyetleri ve Anadolu repertuvarından eserleri danslar eşliğinde gençler için seslendirecek.

CSO'DAN ÖZEL KONSER

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutluyor. Bu özel konserin şefliğini Orhun Orhan üstlenirken, orkestra genç kuşağın başarılı keman sanatçılarından Elfida Su Turan'a eşlik ediyor. Öcal, Mozart ve Saygun'un eserlerinin sergileneceği özel konser 20 Mayıs akşamı CSO Ana Salon'da müzik severler ile buluşacak.

ŞENOVA ÜLKER QUINTET

Trompetin duayen ismi Şenova Ülker'in kurduğu Şenova Ülker Quintet, 21'inde CSO ADA ANKARA'da caz rüzgârları estirecek. Şenova Ülker'in yanı sıra trombonda genç nesil sanatçılardan Burak Dursun, gitarda ülkenin en önemli solist ve bestecilerinden Önder Focan, kontrbasta Anıl Deniz ve davulda Fırtına Kral'ın yer aldığı beşli, seçkin standartlardan oluşan dopdolu bir repertuvarı CSO ADA ANKARA Mavi Salon'da caz tutkunları için seslendirecek.

FRANSA'DAN GELEN SİHİRLİ FLÜT

Fransa'nın dünyaca ünlü flüt virtüözü Philippe Bernold ve başarılarıyla uluslararası çapta tanınan piyanist Denis Pascal, muhteşem bir resital programıyla Başkentlilerin kulaklarının pasını 24'ünde silmeye hazırlanıyor. Flüt repertuvarının en sevilen eserlerinden seçilerek oluşturulan konser programı, Germen ve Fransız besteciler arasında son derece etkileyici bir denge tutturuyor. İlk yarıda flüt dağarının en sık seslendirilen oda müziği setlerinden olan J.S. Bach'ın flüt sonatlarından altıncısı, Mozart'ın iki bölümlü olarak yazdığı keman sonatlarından on sekizinci sonatın flüt ve piyano uyarlaması ve Schubert'in en popüler bestelerinden "Değirmencinin Güzel Kızı" dizisinden "Trockne Blumen" üzerine erken romantizmin ışıltısını yansıtan varyasyonları yer alıyor. Programın Fransız bestecilere ayrılan ikinci bölümünde ise solo flüt dağarının en üst seviye örneklerinden Debussy'nin "Syrinx" parçası ile César Franck'ın yazıldığı günden bu yana oda müziği repertuvarının başyapıtlarından kabul edilen muhteşem La majör sonatı seslendirilecek.

12. AKADEMİK BAŞKENT SEZON KONSERLERİ

Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent, sezonun son konseriyle 26 Mayıs'ta CSO ADA ANKARA Ana Salon'da olacak. Orkestra Akademik Başkent'in Orhun Orhon yönetiminde sahne alacağı konserde Ankaralı iki sıra dışı müzisyen Egemen Uysal ve Kenan Tatlıcı orkestraya solist olarak eşlik edecek. Konserin ilk yarısında Mendelssohn'un Piyano ve Keman için İkili Konçertosu kemanda Egemen Uysal ve piyanoda Kenan Tatlıcı tarafından seslendirilecek. İkinci yarıda ise Joseph Suk'un ülkemizde nadir seslendirilen Yaylı Sazlar Serenade'ı Başkentli müzikseverler için yorumlanacak.

TÜRKİYE'NİN RENKLERİ

Ankara ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Koroları, kulaklarda ve gönüllerde yer etmiş birbirinden güzel şarkı ve türküleri, yöresel ve modern danslar eşliğinde yine 26'sında seslendirecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ses ve saz sanatçıları tarafından icra edilecek tango, vals ve türkülere Devlet Halk Dansları sanatçıları da danslarıyla renk katacak.

Ece Göksu, 27 Mayıs'ta Mavi Salon'da vereceği "Queens" konserinde, cazın kraliçeleri Ella Fitzgerald, Nina Simone ve Billie Holiday'in efsanevi şarkılarını Ankaralı caz tutkunları için seslendirecek. Ece Göksu'ya trompette Tolga Bilgin, tenor saksafonda Tamer Temel, piyanoda Jef Giansily, gitarda Eylül Biçer, kontrbasta Volkan Topakoğlu ve davulda Berke Özgümüş eşlik edecek.