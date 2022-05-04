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Giriş Tarihi: 4.5.2022 11:33

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin "FETÖ'ye üyelik" ve "FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından istinafta dosyaları bulunduğu belirlendi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içerisinde Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunacak FETÖ mensuplarının olduğu İstanbul'dan hareket eden bir aracı takibe aldı.

"DUR" İHTARINA UYMADILAR

Ekipler aracı Doyran köyünde durdurmak amacıyla önlem aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, bir süre kovalamaca sonrası yakalandı. Araçta yapılan kontrollerde aralarında ihraç polis ve öğretmenlerin de olduğu, haklarında "FETÖ'ye üyelik" ve "FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından istinafta dosyaları bulunan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Zanlıların kaçmasına aracılık ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
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