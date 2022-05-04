Emine Erdoğan'a, Kırım Türkü çocuklardan teşekkür mesajı: "Türk milletinin desteğini unutmayacağız"

Anneleriyle Eskişehir'deki Doğan Aslanbey Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen çocuklar, zor günlerinde kendilerine destek olan Türk halkına ve Emine Erdoğan'a hem teşekkür etmek hem de bayram tebriklerini iletmek için video hazırladı.

Ellerinde Türk ve Ukrayna bayrakları ile Kırım Tatar milli bayrağı taşıyan çocuklar, Emine Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Bu bayramda tüm Türkiye sevinçle dolsun, umutlar gerçek olsun. Evde birlik, huzur olsun, tüm dünyada barış olsun. Sayın Emine Hanım, size ve tüm Türkiye halkına teşekkür ederiz, Allah sizden razı olsun."