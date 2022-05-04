İBB Ramazan’da 15 bin kişilik mahalleyi mağdur etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bütçe görüşmeleri esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı bilgilendirmede İBB'de çalışmaya başlayan çeşitli terör örgütleriyle iltisaklı 557 kişinin olduğunu açıkladı. Bu kişilerden biri de İBB Muhtarlar Müdürlüğü çalışanı Sevtap Ayman olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine İstanbul'da görev yapan muhtarlar İBB'ye tepki gösterdi. Tepki gösteren muhtarlar arasında bulunan Esenyurt ilçesi Koza Mahalle Muhtarı Cavide Karakülah, müdürlüğe giderek belediyenin kendisinden aldığı tüm ailevi bilgilerinin silinmesini isteyen dilekçe verdi.

Verdiği dilekçe ve katıldığı canlı yayında tedirginliğinin nedenlerini anlatan Muhtar Karakülah'a, İBB Sözcüsü ve Başkan Danışmanı Murat Ongun tarafından 10 bin liralık tazminat davası açıldı. Hakkında açılan dava sonrasında harekete geçen Muhtar, dilekçe sonrasında aldığı tehditleri ve sosyal medyada uğradığı hakaretleri savcılığa sunarak Ongun hakkında 3 kuruşluk İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise 5 kuruşluk dava açtı.

O MAHALLE LİSTEDEN ÇIKARTILDI

Yaşanan durum sonrasında İBB yönetimi Karakülah'ı ve muhtar olduğu Koza mahallesinin sakinlerini hedef tahtasına koydu. Elde edilen bilgilere göre, İBB Başkanının Beylükdüzü Belediyesi'ndeki gözdelerinden olan ve İBB'de Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Yavuz Saltık, ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Oktay Özten İBB'nin sosyal yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahipleri ailelere dağıtılmak üzere gönderdiği yardım kolilerinden Koza mahallesine götürülmemesi talimatı verdiği öne sürüldü. Ramazan Bayramının başlamasıyla birlikte durumun ne olduğunu sorduğumuz Muhtar Cavide Karakülah olayı doğruladı ve mahallesine her yıl gönderilen erzak kolilerinin bu yıl gönderilmediğini ifade etti. Karakülah yaptığı açıklamada ise İBB'nin yeni yönetim anlayışını eleştirerek, "İBB'deki terörle iltisaklı ve terörist olan çalışanların işbaşı yaptırıldığını öğrendikten sonra bir dilekçe yazarak soru sordum ve bana dava açıldı. Mahkeme günün bekliyorum. Ancak İBB Başkanının oturduğu makam kişisel hırslarının ve husumetlerinin alınacağı bir makam değildir. Her yıl İBB Sosyal Hizmetleri'nden mahallemizdeki yetim ve öksüzler olmak üzere ihtiyaç sahibi aileler için erzak kolileri bırakılır, bizler de yaptığımız tespitler doğrultusunda sahiplerine teslim ederdik. Bu yıl ise İstanbul'daki tüm muhtarlıklara bırakılan erzak kolileri, 43 mahallesi bulunan Esenyurt'ta bir tek benim mahalleme verilmeyip 15 bin kişinin yaşadığı mahalleme mağdur edildi" dedi.

'MESELE ERZAK KOLİSİ DEĞİL ÖTEKİLEŞTİRMELERİDİR'

Karakülah açıklamasının devamında ise şunları söyledi: İBB Başkanı ve ekibinin yönettiği bütçe ailelerinin bütçesi değil 16 milyon İstanbullunun bütçesidir. 16 milyon vatandaşın içerisinde ise Koza Mahallesi de vardır. Mahallemde bulunan yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hakkına girerek kişisel meselelerinizin hırslarını alamazsınız. Koza Mahallesi bu yaptığını unutmayacak. Dilinizin, kalbinizin nefret ve kinle dolu olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Mesele erzak kolisi değil mesele ayrıştırıcı ve ötekileştirici dilleridir."

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