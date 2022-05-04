İBB’ye tepkiler dinmiyor! Mezarlıklardaki çöp yığınları isyan ettirdi





'NE TEMİZLİK NE DE GÜVENLİK VAR'

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Arife günü İstanbul Ihlamurkuyu Mezarlığı, mezar sulamak istedik, sular kesik. Ramazanda bu olur mu, yazıklar olsun" diye sitem ederken, Vildan Pehlivan adındaki bir başka vatandaş ise İBB yönetimine seslenerek "Acaba Kozlu Dedeler Topkapı mezarlıklarının çöplüğe dönmesinden ne zaman utanacaksınız?" ifadelerini kullandı.