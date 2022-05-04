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Giriş Tarihi: 4.5.2022

İngiliz azılı sabıkalı İstanbul’da yakalandı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İngiliz azılı sabıkalı İstanbul’da yakalandı
İngiltere'nin en çok arananlar listesinde yer alan Alex Male, sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakalandı. Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından hakkında arama kararı bulunan Male, 29 Nisan akşamı Lizbon'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Polis kontrolünde, Tomas Christopher Crane James adına düzenlenmiş pasaportunun sahte olduğu ortaya çıkan Male'nin yurda girişine izin verilmedi. Ardından Portekiz makamlarıyla temasa geçildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Lizbon Havalimanı'na geri gönderilen Male, burada gözaltına alındı ve tutuklandı.
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İngiliz azılı sabıkalı İstanbul’da yakalandı
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