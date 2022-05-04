Ramazan Bayramı trafikte de yüzleri güldürdü

İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı tatilinde karayollarında sıkı güvenlik tedbirleri aldı. Bayram tatili öncesi ve sonrasında emniyet ve jandarmadan toplam 110 bin trafik ekibi, 208 bin 900 personel görev aldı. Bayramı dolayısıyla alınan yoğun trafik tedbirleri ve "Bayramınız Kemerli Olsun"kampanyası neticesinde geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 52, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 58, yaralı sayısında ise yüzde 44 azalış görüldü.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ramazan Bayramı tatili süresince bu yıl bin 707 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 26 kişi hayatını kaybetti. Bayramın bugün son günü olması dolayısıyla dönüş trafiği de başladı.