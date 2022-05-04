Şehide veda: Cenaze namazını babası kıldırdı

Suriye sınırında icra edilen Set-Hendek operasyonlarında görev alan Teğmen Talha Bahadır, gece saatlerinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısında ağır yaralandı. Kahraman asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu. Şehidin cenazesi Yalova'da düzenlenen törenin ardından ikindi namazında Sultaniye Mahallesi merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ŞEHİDİ BABASI UĞURLADI



Görev süresinin son gününde düzenlenen saldırıda Şehit düşen Talha Bahadır'ın cenaze namazını eski müezzinlerden biri olan babası Hakkı Bahadır kıldırdı. Acılı babanın genç oğlunu son yolculuğuna uğurlaması yürekleri sızlattı.