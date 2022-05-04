Şırnak’ta terör operasyonu: 9 gözaltı

Şırnakİl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/ KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı. Şırnak'ta 25 Nisan - 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon gerçekleştirildi. Şırnak kent merkezi ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 55 kişi gözaltına alındı.