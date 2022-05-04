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Giriş Tarihi: 4.5.2022 13:41

Teğmen Talha Bahadır'ın şehadetinde yürek yakan detay! Şehit olmasaydı...

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Teğmen Talha Bahadır’ın şehadetinde yürek yakan detay! Şehit olmasaydı...

Yalovalı İstihkam Teğmen Talha Bahadır’ın şehit haberini bayramın son günü ailesine ulaştı. Çiftlikköy Şehit Baçerettin Özgür İlkokulu Müdürü olan baba Hakkı Bahadır’a acı haberi evinde askeri erkan verdi. Anne Emine Bahadır gözyaşlarına boğuldu. Bekar olan 29 yaşındaki Talha Bahadır’ın 4 aydır Suriye’de olduğu şehit düştüğü gün görev süresinin dolduğu ve Malatya’daki birliğine döneceği öğrenildi.

Suriye sınırında icra edilen Set-Hendek operasyonlarında görev alan Teğmen Talha Bahadır, gece saatlerinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısında ağır yaralandı. Kahraman asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şahadet mertebesine ulaştı. Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın Yalova'ya bağlı Çiflikköy ilçesinde oturan ailesine sabah saatlerinde acı haber verildi. Ailenin isteği üzerine şehit teğmen için Yalova'da düzenlenecek askeri töreninden ardından cenazesi ikindi namazında Sultaniye Mahallesi merkez Camii'nden kaldırılacak.

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Teğmen Talha Bahadır'ın şehadetinde yürek yakan detay! Şehit olmasaydı...
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