Teğmen Talha Bahadır’ın şehadetinde yürek yakan detay! Şehit olmasaydı...

Suriye sınırında icra edilen Set-Hendek operasyonlarında görev alan Teğmen Talha Bahadır, gece saatlerinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısında ağır yaralandı. Kahraman asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şahadet mertebesine ulaştı. Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın Yalova'ya bağlı Çiflikköy ilçesinde oturan ailesine sabah saatlerinde acı haber verildi. Ailenin isteği üzerine şehit teğmen için Yalova'da düzenlenecek askeri töreninden ardından cenazesi ikindi namazında Sultaniye Mahallesi merkez Camii'nden kaldırılacak.

Yalova’ya şehit ateşi düştü | Video