Teröre karşı devletin yanında durduk

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 24 Kasım 1989'da, yaklaşık 150 terörist, İkiyaka Köyü'nü bastı. Köyün girişindeki Faris Aykut'un evine roketle saldıran teröristler, ardından girdikleri evde aynı aileden 15 kişiyi otomatik silahlarla öldürdü. Aykut ailesinden henüz 1 yaşındaki Elif Aykut ile Mehmet (11), Türkan (9), Namit (7), Mustafa (2), Rıfat (4), İsmet (8), Halime (5), Züleyha (29), Enver (9), Ayhan (7), Burhan (6), Hazal (32) ve güvenlik korucusu Cemil Aykut (75) şehit oldu. Evi ateşe verip, diğer köylülere de saldıran teröristler, 13'ü çocuk 7'si çoban olmak üzere toplam 28 kişiyi katletti. Aykut ailesinin yakınları olan Selima, Muhabbet, Cebrail, Fatma, Naze ile Eshet Boz ailesi de şehit oldu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram ziyareti için gittiği Hakkâri'de, İkiyaka Köyü'nü ziyaret ederek ailelerle görüştü. Katliam gününde annesinin kucağında ölümden dönen Hasret de Bakan Soylu ile görüşerek bayramlaştı. Soylu yaptığı ziyareti, sosyal medya hesabında, "Bayramlar, mutluluğu da hüznü de beraberinde taşıyor. Fotoğraftaki ailelerin, 1 yaşındaki bebekten 75 yaşındaki teyzeye kadar 21 yakını şehit edilmiş" sözleriyle paylaştı.Katliamda 7'si kardeşi olmak üzere ailesinden 21 kişiyi şehit verdiğini söyleyen Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Demir Aykut, "İkiyaka Köyü PKK'ya hiçbir zaman destek vermedi. Biz onlardan değildik. Amcam ve akrabalarım devletin yanında olduğu için ilk korucu bizim köyümüz oldu. Bu nedenle bizi sürekli tehdit ediyorlardı. Devletin yanında olduğumuzu söyleyip, ne insan ne de erzak vermiyorduk. Bu nedenle saldırdılar. Korucular karşılık verince köyün tamamını katledemediler. Bu olayı devletin üzerine atmaya çalıştılar. Bu olaydan sonra köyün tamamı korucu oldu. Terörle mücadelede aile olarak toplam 35, köy olarak da 45 şehit verdik" dedi. Faris Aykut ise, "Katliamdan köy dışında olduğum için kurtuldum. Bakan Süleyman Soylu'nun ziyareti bizi çok mutlu etti. Cumhurbaşkanımız da her daim bize destek verdi" diye konuştu.Terör saldırısında eşi Eshet Boz ile yakınlarını kaybeden Besna Boz ise o gün yaşadıklarını, "İki kurşunla yaralandım. Bir yaşındaki kızımı da alarak yaralı halde ahıra kaçtım. Samanların altına gizlendim. Gelip aradılar ama bulamadılar. Kucağımdaki kızım ağlamayınca ölümden kurtuldum" sözleriyle anlattı.