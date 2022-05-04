Türkiye’nin en büyük vurgununda yargı vakti! Thodex davası yarın başlıyor

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve yurt dışında bulunan firari CEO Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyada adı geçen 21 sanık hakkında 268 sayfalık bir iddianame hazırlanmıştı.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETMİŞTİ

Savcılığın hazırladığı iddianamede firari sanık Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istenirken, düzenlenen iddianame değerlendirilmesi için İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş, mahkeme 268 sayfalık iddianameyi kabul etmişti.

THODEX DAVASI YARIN BAŞLIYOR

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi 5 Mayıs 2022 günü görülecek. Yarın başlayacak yargılamaya dosyada adı geçen tutuklu sanıklar Güven Özer, Serap Özer, Cem Uzunoğlu, Onur Can Gündüz, Ergün Acar ve Mesut Can Arbaz'ın ve taraf avukatlarının katılması bekleniyor.