Bakanlık harekete geçti! Trafik güvenliğini artıracak proje: Pilot uygulama Konya’da başladı

"Trafik Güvenliği Analiz Platformu" da bunlar arasında bulunuyor.

Proje, akıllı ulaşım unsurları kullanılarak seyahat sürelerinin kısaltılması ve ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi ile can ve mal güvenliğinin korunmasından hareketle, etkin şekilde kullanılacak veriler aracılığıyla trafik güvenliğine yönelik karar destek mekanizmasının oluşturulmasını içeriyor.

Bu kapsamda yol altyapısı, trafik bilgileri, iklimsel koşullar ve kaza verileri gibi yol güvenliğine dair farklı kurumlar ve paydaşlarca derlenen veriler tek merkezde toplanacak.