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Giriş Tarihi: 5.5.2022 20:44 Son Güncelleme: 5.5.2022 20:58

Başkan Erdoğan Macron ile görüştü

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Başkan Erdoğan Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

ERDOĞAN MACRON'U TEBRİK ETTİ

Başkan Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Emmanuel Macron'u tebrik ederek, seçim sonuçlarının Fransa için hayırlı olması temennisinde bulundu.

MÜZAKERE SÜRECİ DESTEKLENMELİ

Başkan Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkilerinin ortak kıta Avrupa'nın küresel rolü bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen tüm çabayı sergilediklerini belirten Erdoğan, müzakere sürecinin desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

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Başkan Erdoğan Macron ile görüştü
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