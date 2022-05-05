Başkan Erdoğan’dan ramazanda yoğun mesai! Tam 21 ülke lideriyle görüştü

BAŞKAN ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN'I ZİYARET ETTİ

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlallerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, 17-19 Nisan tarihlerinde İsrail'in işgal altındaki Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını durdurması amacıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Başkan Erdoğan, 17 Nisan'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 18 Nisan'da Ürdün Kralı 2. Abdullah, 19 Nisan'da, ramazan arifesinde de görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir görüşme daha gerçekleştirdi.

22 Nisan'da Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 24 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Başkan Erdoğan, 25 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan, kabulden iki gün sonra Guterres ile bir de telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 26 Nisan'da yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının herkesin yararına olduğunu ileten Başkan Erdoğan, Putin ile ramazandaki üçüncü görüşmesini 28 Nisan'da yaptı. Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya ile ABD arasında Türkiye'de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, 28 Nisan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

İki gün süren ziyaret kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler gözden geçirildi, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

Kral Selman'ın yanı sıra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüşen Başkan Erdoğan, kendisine eşlik eden bakanlarla Cidde'den Mekke'ye geçerek umre yaptı.

Başkan Erdoğan, 30 Nisan'da BM Genel Sekreteri Guterres ile ramazandaki dördüncü görüşmesini telefonda gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, aynı gün Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü.