Döneceği gün şehit düştü

Suriye'nin kuzeyinde Zeytindalı harekât bölgesinde oluşturulan güvenli alana bir grup terörist tarafından tanksavar füzesi ile yapılan saldırıda Teğmen Talha Bahadır şehit oldu. Saldırının ardından bölgede, havadan keşif unsurları ile başlatılan operasyonlarda, teröristlerin yerleri tespit edildi. Gelen görüntüler üzerine bölge ateş altına alındı. Komandoların katıldığı operasyonda belirlenen hedefler, Fırtına obüsleri ve ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ile vuruldu. Nokta operasyonunda 29 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Yalovalı İstihkam Teğmen Talha Bahadır'ın şehit olduğu haberi bayramın son günü ailesine ulaştı. Yalova'ya bağlı Çiflikköy ilçesinde yaşayan okul müdürü baba Hakkı Bahadır ve anne Emine Bahadır acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Bekâr olan Talha Bahadır'ın 4 aydır Suriye'de olduğu, şehit düştüğü gün görev süresinin dolduğu ve Malatya'daki birliğine döneceği öğrenildi. Şehidin Sultaniye Merkez Camisi'ndeki cenaze namazını, aynı zamanda eski müezzin olan babası Hakkı Bahadır kıldırdı. Teğmen oğlunu şehit veren baba Bahadır, "Vatan sağ olsun, millet sağ olsun. Tabii ki evlat acısı kolay değil ama biz bunu gönlümüze gömüyoruz. Biz şuna inanıyoruz ki bu vatan çok şehit vermiştir kurulana kadar. Kurulduktan sonra da yine dahili ve harici düşmanlara karşı şehit vermek zorundadır ki vatanda huzur içinde, dinimiz, bayrağımızla, milletimizle yaşayalım" diyerek duygularını dile getirdi. Şehidin naaşı, Sultaniye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Teğmen Talha Bahadır'ın ailesine başsağlığı mesajı yolladı.Zeytindalı harekât bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda Teğmen Talha Bahadır'ın şehit olduğu saldırının akabinde gerçekleşen operasyon sonucunda ilk belirlemelere göre 29 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. İlerleyen saatlerde 5 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle 1 günde öldürülen PKK'lı sayısı 29 oldu.