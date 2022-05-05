Emine Erdoğan’dan Hıdırellez mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatandaşların Hıdrellez Bayramı'nı kutladı. Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, 6 Mayıs Hıdırellez Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Erdoğan mesajında, şunları kaydetti: "Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar, haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Kutlu olsun Hıdırellez."
Toprağa bereket, tohuma bolluk getiren bahar, haneleri huzur, kalpleri şifa ile doldursun. Kutlu olsun #Hıdırellez. pic.twitter.com/alpafwXCJM— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 5, 2022