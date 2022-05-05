Gültekin davasında flaş gelişme! Katil zanlısından acılı anneye dava

Muğla'da boğulduktan sonra, cesedi varilde yakılarak öldürülen Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (33) yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 26 Nisan 2021'deki duruşmasında Pınar'ın annesi Şefika Gültekin'in, katil zanlısı Avcı'ya yönelik 'seni öldüreceğim köpek' sözleri üzerine sanık Avcı harekete geçti.

ACILI ANNEYE HAKARET VE TEHDİT DAVASI AÇILDI

Sanık Avcı, vahşice öldürdüğü Pınar'ın annesi Şefika Gültekin'den duruşmada kendisini tehdit edip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Katil zanlısının şikayeti üzerine savcılık iddianamesinde, anne Gültekin'in tehdit ve hakaret suçundan cezalandırılması talep edildi. Muğla 1. Asliye Mahkemesi'ndeki görülecek olan davanın ilk duruşması 12 Aralık 2022'de görülecek.

4 YIL HAPİS İSTEMLİ

Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Yaklaşık 2 yıldır ciddi bir hukuki mücadele yürütüyoruz. Bütün taleplerimize rağmen failler hala cezalandırılmadı. Yaklaşık 1 buçuk yıl maktulün özel hayatını tartışılır hale getiren ABD'de yazılan müzekkereyi bekledik. Yargılamada ne yazık ki mahkemenin tarafsız olmadığına ilişkin ailede bir kanaat uyandı. Taleplerimizin tamamı reddedildi. Bu mahkeme kızları vahşice katledilmiş. Benzinle diri diri yakılmış. Akabinde üzerine beton dökülmüş bir annenin yüreğinin acısıyla duruşma salonunda söylediği sözleri başsavcılığa ihbar etti. Ve suç ihbarında bulunuldu. Savcılık da ihbar üzerine vahşice kızı katledilmiş olan acılı anneye, 4 yıl 4 ay hapis istemli bir kamu davası ikame ediyor. Kızı katledilen acılı bir annenin müştekisi olduğu yargılama 2 yıldır nihayete erdirilemiyorken duruşma salonunda evlat acısıyla söylendiği iddia edilen sözler nedeniyle 4 yıl 4 ay hapis cezası istemli iddianame tanzim ediliyor" dedi.

KAMU VİCDANINI RAHATSIZ ETMEKTEDİR

Hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirten Epözdemir, "Acılı bir ailenin hak arama mücadelesi kapsamında 2 yıldır dosya ve deliller açık bir şekilde ortaydayken faillere gerekli cezayı veremeyen yargının, acılı bir annenin duruşmada söylediği sözler üzerine bu kadar hızlı reaksiyon gösterip, Şefika Gültekin hakkında kamu davası açması son derece manidar ve düşündürücüdür. Bu durum aynı zamanda kamu vicdanını da rahatsız etmektedir. Bundan sonra da hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.