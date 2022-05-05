İstanbul’daki her yabancı sığınmacı ya da mülteci değil

İstanbul Valiliği, kentte 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, bugün itibarıyla kentte yasal olarak ikamet eden 1 milyon 305 bin 307 yabancıdan 542 bin 45'inin, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerden, 763 bin 262'sinin ise Türkiye'ye yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluştuğu kaydedildi. Açıklamada, İstanbul'da bulunan her yabancının mülteci olmadığı, turist olarak gelip dönenlerin olduğu hatırlatılarak geçen ay turist sayısının yüzde 112 artışla 1 milyon 156 bin 400'e, ilk 3 aylık dönemde ise 2 milyon 904 bin 460'a ulaştığı açıklandı. 2022'nin ilk 5 ayında ise 25 bin 644 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığı belirtildi.