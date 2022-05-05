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Giriş Tarihi: 5.5.2022 09:22

Sosyal medyadaki skandal paylaşımları tepki çekmişti! 4 öğretmenle ilgili flaş karar

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Sosyal medyadaki skandal paylaşımları tepki çekmişti! 4 öğretmenle ilgili flaş karar

Erzurum’un Karayazı ilçesinde görev yapan ve tabela önünde hareket çekerek fotoğraf paylaşan 4 öğretmen açığa alındı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde tayin döneminin gelmesinden dolayı çok sevindiklerini bahane ederek Türkçe ve Kürtçe 'Hoş geldiniz' tabelası önünde yaptıkları çirkin paylaşıma sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Karayazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile öğretmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı duyuruldu. Başlatılan yasal işlemlerde ise yeni bir gelişme yaşandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 öğretmenin açığa alındığı ifade edildi.

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Sosyal medyadaki skandal paylaşımları tepki çekmişti! 4 öğretmenle ilgili flaş karar
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