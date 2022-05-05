Son dakika: AK Partili Ömer Çelik: Asiye Atalay davasının takipçisi olacağız

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Esenler'de vahşice katledilen Asiye Atalay'la ilgili paylaşımda bulundu.

Çelik "Kahrolduk… Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz. Allah rahmet eylesin… Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.