Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Partili Ömer Çelik: Asiye Atalay davasının takipçisi olacağız
Giriş Tarihi: 5.5.2022 18:57 Son Güncelleme: 5.5.2022 18:59

Son dakika: AK Partili Ömer Çelik: Asiye Atalay davasının takipçisi olacağız

Son dakika: AK Partili Ömer Çelik: Asiye Atalay davasının takipçisi olacağız

Son dakika açıklamasında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kahrolduk… Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz. Allah rahmet eylesin… Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız.

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Esenler'de vahşice katledilen Asiye Atalay'la ilgili paylaşımda bulundu.

Çelik "Kahrolduk… Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz. Allah rahmet eylesin… Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: AK Partili Ömer Çelik: Asiye Atalay davasının takipçisi olacağız
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