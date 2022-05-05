Son dakika: AK Partili Ömer Çelik: Asiye Atalay davasının takipçisi olacağız

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Esenler'de vahşice katledilen Asiye Atalay'la ilgili paylaşımda bulundu.
Kahrolduk…— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 5, 2022
Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz.
Allah rahmet eylesin…
Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız.#asiyeatalay
Çelik "Kahrolduk… Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz. Allah rahmet eylesin… Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.