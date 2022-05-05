SON DAKİKA: HDP’liler evlat nöbetindeki ailelere saldırdı! ’Siz Kandil’in vekilisiniz’

"15 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI TERÖR ÖRGÜTÜNE SATARAK KÜRTLÜK MÜCADELESİ OLMAZ!"

Süleyman Aydın ise, "Celil Begdaş ağabeyimizin 3'üncü yıldönümü için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı'nın önüne çelenk bırakacaktık. Ama orada kepenk indirip kaçtıkları için, buraya gelerek Genel Merkezlerine bırakmak istedik. 285 aileyi temsilen HDP Genel Merkezi'nin önündeyiz. Onlar bizi şiddet uygulayarak susturmak istiyorlar. Hiçbir güç bizi susturamaz. Siz benim evladım Kandil'e gönderirken neden sessiz kaldınız? Bizim çocuklarımız için bir gün açıklama yapabildiniz mi? Siz asla Kürt için mücadele vermediniz. Kürtlük 15 yaşındaki çocukları terör örgütüne satmak ile olmuyor.14-15 yaşındaki çocukların eline silah vererek devlete karşı kullanarak siyasi parti olunmaz, vekil olunmaz! Siz Kandil'in vekilisiniz. Siz bizi susturmak mı istiyorsunuz! Susturamazsınız..."dedi.