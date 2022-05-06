Bursa’da 1 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü, otobüsü görmemiş





TAKOGRAF EHLİYETİ OKUMAMIŞ



Kazanın ardından gözaltına alınan sürücülerden otobüs şoförü Barış Kantaroğlu'nun ilk ifadesinde, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirip yoluna devam ettiği sırada takografın ehliyetini okumadığını fark ettiği ve bunun üzerine sinyal vererek yolun sağ şeridine yanaştığında kazanın meydana geldiğini söylediği belirtildi.