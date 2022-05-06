Dink sanıklarının cezasını istinaf onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada istinaf başvurusu incelemesini tamamladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada 26 sanığı çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırmış, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Daire, 'FETÖ'nün yol verdiği cinayet' olarak tanımlanan Dink cinayetinde ihmali olan kamu görevlileriyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararları onadı. Böylece, FETÖ'nün cinayetin azmettirici ve faillerini desteklediğini gösteren kararın yerinde olduğuna hükmedildi.