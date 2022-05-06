Elektrik üreten, sıfır atıklı okul dönemi

MilliEğitim Bakanlığı, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen iklim değişikliği konusunda çocukların bilinçlendirilmesi için arka arkaya önemli projeleri devreye sokmaya başladı. Bu kapsamda okullar kendi elektriklerini üretecek. Kantinlerdeki yiyecek artıkları çöpe gitmeyecek, doğal gübreye dönüşecek. Bakanlık, iklim değişikliği konusunda çocukların bilinçlendirilmesi için ders programlarını değiştirirken, bir dizi projeyi de uygulamaya başladı. Eğitimlere öncelikli olarak öğretmenlerden başlandı. Okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler için "iklim değişikliği ve çevre eğitimi semineri" ile "atık yönetimi ve sıfır atık eğitimi semineri" düzenlendi. Hazırlanan projelerden en çarpıcısı ise "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" oldu.Proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde toplam 1000 okul tespit edildi. Bu okulların, güneş enerjisi panelleri kurularak kendi elektriklerini kendilerinin üretmesi sağlanacak. Ayrıca buralara yağmur depolama üniteleri de kurulacak. Okullardaki yemekhane ve kantinlerdeki atıklar da boşa gitmeyecek. Organik atıklar kompostlama ile gübreye dönüştürülecek, okul bahçelerindeki bitkiler için kullanılacak. Temel Eğitim 10 Bin Okul Projesi kapsamında da çocuklara çevre bilinci ve iklim değişikliği konusunda eğitim verilecek. Proje kapsamında velilere de okullarda iklim değişikliği konusunda bilgi verilip kaynakların tasarruflu kullanılmasının sağlanması düşünülüyor. Bu arada Sıfır Atık Projesi kapsamında şu ana kadar 24 bin 750 okula sıfır atık temel seviye belgesi verildi.