Erdoğan’dan Macron’a seçim tebriği

BaşkanErdoğan dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Macron'u tebrik eden Erdoğan, seçim sonuçlarının Fransa için hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkilerinin ortak kıta Avrupa'nın küresel rolü bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen tüm çabayı sergilediklerini belirten Erdoğan, müzakere sürecinin desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'la da telefonda görüştü. Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımların değerlendirildiği görüşmede, Rohinga Müslümanlarının durumu dahil, bölgesel konular ele alındı.