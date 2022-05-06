Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı: Kirli bir propaganda ve algı oyunu
Giriş Tarihi: 6.5.2022 15:16 Son Güncelleme: 6.5.2022 15:32

İçişleri Bakanlığı: Kirli bir propaganda ve algı oyunu

DHA
İçişleri Bakanlığı: Kirli bir propaganda ve algı oyunu

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı: Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı: Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor.

"HESAPLAR FETÖ VE PKK MENŞELİ"

Bu işlerin sahada fiilen nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanların, FETÖ ve PKK menşeli sosyal medya hesapların desteğiyle yaptıkları, kirli bir propaganda ve algı oyunundan başka birşey değildir.

"1 KİŞİ40 HESAP YÖNETİYOR"

Bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap, bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31'inin FETÖ yanlısı, yüzde 12'sinin de PKK/KCK yanlısı olduğunu görüyoruz.

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İçişleri Bakanlığı: Kirli bir propaganda ve algı oyunu
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