Bahçeli’den Ümit Özdağ’a sert tepki: Magandalık yapan, ateşle oynayan provokatör

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çektirdiği "Sessiz İstila" isimli filmle sosyal medyada sığınmacılara yönelik algı operasyonuna imza atan ve böylece bazı çevreleri provoke eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı sert sözlerle eleştirdi. "İçişleri Bakanı'mızın ismi Süleyman Soylu'dur" ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle konuştu: "Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler, ateşle oynayan provokatörlerdir. Türk milleti Soylu duruşu da bilmekte, lekeli ve gölgeli müfterileri de görmektedir. Biz herkesin ederini de, giderini de, ciğerini de iyi biliriz. Sudan sebeplerle, fuzuli polemiklerle, sipariş gayelerle Türk devletine cephe açıp terör örgütlerinin ümidi olanlara bu aziz vatanı heba ve heder ettirmeyiz."AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürümek istemesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye bölge ülkeleriyle stratejik dış politika açılımlarını yürütürken, Türkiye'yi içine kapatmaya dönük sistematik provokasyonlar üretilmektedir. Bu dönemde ülkemizde gerilim oluşturmaya dönük tüm bu provokatif çabalar kötü niyetlidir. Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. AK Parti, bu provokasyonlara geçit vermeyecektir."Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sığınmacılar üzerinden yürüttüğü politikasıyla geniş kesimlerin tepkisini topluyor. Seçimler öncesinde sığınmacılar üzerinden hükümeti hedef alarak ayrımcılığa varan söylemleri ise adeta "nefret söylemine" dönüşüyor. Son olarak bu söylemini bir projeye döken Özdağ, "Sessiz İstila" filmini kendi sipariş ettiğini ve sponsorluğunu da üstlendiğini açıklamıştı.MİT personelinin kimliklerini deşifre ederek büyük bir skandala imza atan Özdağ, FETÖ'cü Emre Uslu'nun da akıl hocası olarak biliniyor.