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Giriş Tarihi: 7.5.2022 18:44

İki araç çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
İki araç çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde meydana geldi.

Çaycuma istikametine seyir halinde olan Ferdi A., yönetimindeki otomobil, Dereköseler köyü istikametine dönüş yapmakta olan Hikmet Yılmaz idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil daha sonra elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada Gözde Özkan (23), Hikmet Yılmaz (78) ve Pakize Yılmaz (77) yaralanırken, Muazzez Yılmaz isimli 70 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan hayatını kaybeden kadının cansız bedeni olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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İki araç çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
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