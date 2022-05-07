İlk inişi Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak

Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci pisti olan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle 14 Mayıs'ta hizmete alınması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de davet edildi. Rize- Artvin Havalimanı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla yapılacak. Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olan Pazar ilçesindeki havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçaklarının yapması bekleniyor. İki Cumhurbaşkanı'nı taşıyan uçakların piste inişinin ardından tören alanına geçilerek Rize- Artvin Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Açılışın ardından Erdoğan, Aliyev ve diğer davetliler onuruna yemek verecek.Rize-Artvin Havalimanı'nın yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor. Havalimanının çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesi, yöresel mimariyi yansıtıyor. Toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunan havalimanında, Türk çayının tanıtımının yapılacağı Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası da yer alacak. Açılış töreninin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na seferler başlayacak.