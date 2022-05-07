Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK'ya Suriye'de ağır darbe: Etkisiz hale getirildiler...
Giriş Tarihi: 7.5.2022 16:20 Son Güncelleme: 7.5.2022 16:36

SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK'ya Suriye'de ağır darbe: Etkisiz hale getirildiler...

SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK’ya Suriye’de ağır darbe: Etkisiz hale getirildiler...

Son dakika haberine göre; Suriye'nin Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Mehmetçik, 11 teröristi etkisiz hale getirdi. Konuya ilişkin MSB'den açıklama da yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Barış Pınarı ve Zeytindalı bölgelerinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.

MSB: 11 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK'ya Suriye'de ağır darbe: Etkisiz hale getirildiler...
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