SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK’ya Suriye’de ağır darbe: Etkisiz hale getirildiler...

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Barış Pınarı ve Zeytindalı bölgelerinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.
MSB: 11 TERÖRİST ETKİSİZ
MSB'den yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2022
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/rdStLMcgun