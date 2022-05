Yunanlar denizin ortasına bıraktı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 can salı ve 1 lastik bot içerisindeki toplam 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.Bodrum açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen 2 can salı ve 1 lastik bot içerisindeki toplam 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 38 göçmen, Sahil Güvenlik botları tarafından durdurularak yakalandı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.Ağrı'da kamyonet kasasında yüklü saman balyalarının arasında Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.Kocaeli'nde yurda yasadışı yollardan giren 62 düzensiz göçmen yakalandı.