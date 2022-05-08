Anneler Günü’nde Bakan Kasapoğlu’ndan yurtta kalan öğrencilere ilginç sürpriz! Tabakları görünce şaşıp kaldılar

"ÇOCUKLARINIZA KENDİ EVLATLARIMIZ GİBİ GÖZ KULAK OLUYORUZ"

Anne tarifi ile hazırlanmış yemeklerle renklendirilen sofraya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Onların duygu dolu anlarına şahit olan Bakan Kasapoğlu, yayınlanan videoda ise gençlere ve onların ailelerine seslendi. Kasapoğlu, "Evinizden uzakta, eğitim hayatını sürdürmenin ne kadar meşakkatli olabileceğini biliyoruz. Bizler Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt sistemini rahat etmeniz, yuva sıcaklığını yaşamanız ve sosyal hayatın bütün imkanlarından faydalanmanız mantığı ile hayata geçirdik. Sevgili anneler ve babalar, çocuklarınıza kendi evlatlarımız gibi göz kulak olduğumuzdan lütfen emin olun" ifadelerini kullandı.