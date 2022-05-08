‘Hâlâ evladımın son hediyesini saklıyorum’

TERÖR örgütü tarafından zorla ya da kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle başta Diyarbakır HDP İl Binası olmak üzere Van, Hakkâri ve Muş'ta oturma eylemi yapan 387 anne, bir Anneler Günü'ne daha evlat özlemiyle giriyor. Yıllardır göremedikleri ve haber alamadıkları evlatlarının özlemiyle umut dolu bekleyişlerinde 978 günü geride bırakan anneler Anneler Günü'nde en güzel hediye olan yavrularını istiyor. Farklı illerden Diyarbakır'a gelerek evlat nöbeti tutan aileler, yıllardır hasret kaldıkları evlatlarına kavuşma ümidiyle sürdürdükleri eylemde kendilerine verilecek müjdeli haberi bekliyor. Tüm çocukların ailelerine döneceğine inandıklarını belirten anne Fatma Akkuş, "Kızım Anneler Günü'nde bana yelek ve kazak almıştı. Hediyesi halen evde. Her Anneler Günü geldiğinde onu hatırlıyorum. Dilerim bir daha Anneler Günü'nde evladım yanımda olur. Her özel günlerde evlatlarımız aklımıza geliyor" dedi.