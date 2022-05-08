Kabine toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.
MİLYONLARIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA: MASADA 4 ÖNEMLİ BAŞLIK VAR!
Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor. Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.
Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Masada 4 önemli ana başlık var | Video