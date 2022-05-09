1 milyon Suriyeli sığınmacı bu evlere yerleştirilecek! SABAH 8 aşamada dönüşü duyurmuştu...

Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgelere dönüşleri hızlanıyor. İç savaş mağdurlarına kapısınıu açan Türkiye, güvenli bölgelerde inşa ettiği briket evlere Suriyelileri yerleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha evlerine döneceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından SABAH 8 aşamada dönüş planlamasını açıkladı. Nüfusa göre en çok Suriyelinin yaşadığı illerden başlayacak olan geri dönüşler için güvenli bölgelerde hummalı bir çalışma var. A Haber 1 milyon Suriyelinin yerleştirileceği briket evleri görüntüledi.

1 milyon Suriyeli sığınmacı buraya yerleştirilecek | Video

BAŞKAN ERDOĞAN: 1 MİLYON SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaş mağduru Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgelere dönüşleri ile ilgili planlamaların yapıldığını, 1 milyon Suriyelinin ülkesine dönerek Türkiye tarafından yapılan briket evlere yerleştirileceğini duyurdu.