1 milyon Suriyeli sığınmacı bu evlere yerleştirilecek! SABAH 8 aşamada dönüşü duyurmuştu...

Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgelere dönüşleri hızlanıyor. İç savaş mağdurlarına kapısınıu açan Türkiye, güvenli bölgelerde inşa ettiği briket evlere Suriyelileri yerleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha evlerine döneceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından SABAH 8 aşamada dönüş planlamasını açıkladı. Nüfusa göre en çok Suriyelinin yaşadığı illerden başlayacak olan geri dönüşler için güvenli bölgelerde hummalı bir çalışma var. A Haber 1 milyon Suriyelinin yerleştirileceği briket evleri görüntüledi.
1 milyon Suriyeli sığınmacı buraya yerleştirilecek | Video
BAŞKAN ERDOĞAN: 1 MİLYON SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaş mağduru Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgelere dönüşleri ile ilgili planlamaların yapıldığını, 1 milyon Suriyelinin ülkesine dönerek Türkiye tarafından yapılan briket evlere yerleştirileceğini duyurdu.
SABAH 8 AŞAMADA DÖNÜŞÜ DUYURDU
Sabah Gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Suriyelilerin 8 aşamada dönüşünün nasıl olacağını okuyucularına duyurdu.
Buna göre;
1- Gönüllü geri dönüş Ankara İstanbul, Konya Adana Gaziantep gibi büyükşehirlerdeki nüfusu yoğun bölgelerden başlatılacak.
2- Gönüllü dönüşler, askeri ve siyasi açıdan istikrar ve güvenliğinin sağlandığı bölgelerde gerçekleştirilecek. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislere projeye katkı sunulacak.
3- AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi 12 STK'ların briket ev sosyal donatılar için yeni alanlar açılacak.
4- Günlük yaşamın sürdürülebilmesi için tarımdan küçük sanayi sitesi, dükkân, çarşı gibi ticaret alanları kurulacak, .yeni istihdam imkanları sağlanacak.
5- Okul, hastane, cami başta olmak üzere alt ve üstyapı inşa edilecek.
6- Suriyelilerin meslek sahibi olabilmesi için meslek edindirme kursları ve mikro krediler, üretim yapan atölyeler kurulacak.
7- Rehabilitasyon, psikolojik destek, eğitim faaliyetlerine ağırlık verilecek.
8- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek.
A HABER BRİKET EVLER GÖRÜNTÜLEDİ
Suriyeli sığınmacıların yerleştirilmesi için briket ev projesi başlatılmıştı. 50 bin olarak belirlenen hedef genişletilerek 100 bin briket ev yapımı planladı. Bugüne kadar da 67 bin civarında briket eve Suriyeliler yerleştirildi.
Briket evlerin ilk aşamada 100 bine tamamlanması sağlanacak. Daha sonra bu sayının artabileceği belirtiliyor.Son dakika | 1 milyon Suriyeli mülteci eve dönüyor! İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması