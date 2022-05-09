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Giriş Tarihi: 9.5.2022 14:53

Bakan Bozdağ HSK üyeleriyle bayramlaştı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Bozdağ HSK üyeleriyle bayramlaştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleriyle bayramlaşma programında bir araya geldi. Bakan Bozdağ, törenin ardından kurul çalışmalarına yönelik HSK üyelerinden bilgi aldı.

Adalet Bakanı Bozdağ, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hakimler ve Savcılar Kurulunda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törene; HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç, kurul üyeleri, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları ile kurul personeli katıldı.

Bakan Bozdağ, HSK üyeleri, hakim, savcı ve personelin bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma töreninin ardından Bakan Bozdağ HSK üyeleri ile yemekte bir araya geldi ve kurul çalışmalarına ilişkin son bilgileri aldı.

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Bakan Bozdağ HSK üyeleriyle bayramlaştı
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