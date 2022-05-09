Bakan Bozdağ HSK üyeleriyle bayramlaştı

Adalet Bakanı Bozdağ, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hakimler ve Savcılar Kurulunda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törene; HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç, kurul üyeleri, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları ile kurul personeli katıldı.

Bakan Bozdağ, HSK üyeleri, hakim, savcı ve personelin bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma töreninin ardından Bakan Bozdağ HSK üyeleri ile yemekte bir araya geldi ve kurul çalışmalarına ilişkin son bilgileri aldı.