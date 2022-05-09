Başkan Erdoğan tarih verip duyurdu: “Alım gücünü daha da yükselteceğiz”

TARİH VERİP DUYURDU: "ALIM GÜCÜNÜ DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ"

Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için yürürlüğe sokulacak yeni uygulamalara ilişkin temmuz ayını işaret ederek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücündeki düşüşün farkındayız. Yılbaşında asgari ücretten işçi, memur, emekli maaşlarına kadar geniş alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle alım gücünü daha da iyileştireceğiz." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili konuşmasından detaylar: