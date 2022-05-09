Haberler Gündem Haberleri Denizli’de FETÖ sanığı 3 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 9.5.2022 16:34

Denizli’de FETÖ sanığı 3 kişi tutuklandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Denizli’de FETÖ sanığı 3 kişi tutuklandı

Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 sanık yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ sanığı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki FETÖ'cu emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Hakimlik karşısında çıkartılan 3 FETÖ sanığı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli’de FETÖ sanığı 3 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA