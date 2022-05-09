Diyarbakır annelerinin eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da terör örgütünce kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan ailelerin eylemi 980'inci gündü de devam ediyor. Manisa'dan gelen Sadık Kaplan, 1991 yılında kandırılarak dağa kaçırılan kardeşi Mehmet Şefik Kaplan için Diyarbakır'a geldi. HDP önünde aileler tarafından karşılanan Sadık Kaplan, kardeşinden yıllardır haber alamadıklarını söyledi.

Kaplan, kardeşinin inşaatta çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, kardeşine kavuşma ümidiyle annelerin Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine katıldığını söyledi. Kardeşine teslim olması için çağrıda bulunan Sadık Kaplan, "Gelsin, o benim canımdır, kardeşimdir. Babamız vefat etti. Annemiz, ölmeden önce onu görmek istiyor" ifadelerini kullandı.