İYİ Parti Gençlik Kolları başkanı Mehmet Alperen Çiftçi istifa etti

İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı yaptığı yazılı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. "Konuştuğum zaman saygısızlık olarak kabul edildiği, konuşmadığım takdirde kendime, inandığım değerlere saygısızlık olarak kabul edeceğim için yazıyorum" diyen Çiftçi, "Siyasetin konuşulmadığı ve öz eleştirinin yapılmadığı, yapanında dışlandığı ve başkalarının güdümünde diye yafta vurulduğu ve bizlerin dışlandığı bu ortamda yöneticilerin çıkarları için çalışmamamız doğrultusunda GK İl Başkanı olarak bulunmanın bir anlamını göremiyorum" dedi.

Partide kuruluş aşamasından itibaren görev aldığını belirten Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, parti yöneticilerinin gençliğe gereken özeni göstermediğini vurguladı.

Çiftçi, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Maalesef ki yöneticiler tarafından gençliğe gerekli özeni gösterememesinden dolayı artık işler mecburi olarak bu noktaya gelmiş ve ne yazık ki öz eleştiri talebinin küstahlık olarak algılandığı her şeye rağmen doğru bildiklerimi tekrar etmenin sorumluluğu içinde yazıyorum. Hizipçilik ve ayrımcılık yapanlara gösterdiğim sert tepkiler üzerine ana kademe yönetimi ile uyum içerisinde çalışamayacağımı bildiğim için sizlere yazıyorum. Artık sözümüzün değeri olmadığı, artık göz hizasında konuşma imkanı kalmadığı için yazıyorum. Konuştuğum zaman saygısızlık olarak kabul edildiği, konuşmadığım takdirde kendime, inandığım değerlere saygısızlık olarak kabul edeceğim için yazıyorum. Haksızlıkların dile getirilmesi karşısında ötekileştirilmemiz ve aşağılanmamız bir tarafa, istişare mekanizmalarımız olmayacaksa, fitne ve hizipçilik karşısında çözüm mekanizması olamayacaksak, adeta bir ego ve şahsı menfaat iklimine bürünmüşse, parti menfaatlerini kendi menfaatlerimizden üstün tutup, şahsı çıkarı uğruna çalışan kişilerin fikirleri ve düşüncelerini benimsenmişse gün geçtikçe daha fazla azalması karşısında görüşümüzün bir kıymeti olmayacaksa, koltuk işgal edip zaman tüketmenin anlamını göremiyorum. Gaziantep il yönetiminde bazı koltuklarda oturanlar lütfen genel başkanımız sayın Meral Akşener hanımefendiye yönelik eleştirilerinizi hatırlayın ve günümüzdeki durumumuzla mukayese edin. Siyasetin konuşulmadığı ve öz eleştirinin yapılmadığı, yapanında dışlandığı ve başkalarının güdümünde diye yafta vurulduğu ve bizlerin dışlandığı bu ortamda yöneticilerin çıkarları için çalışmamamız doğrultusunda GK İl Başkanı olarak bulunmanın bir anlamını göremiyorum. Bu sebeple, Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevimden büyük üzüntü içinde istifa ediyor, görevde olan arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum."