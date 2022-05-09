Kastamonu’da yine felaketi yaşadı sel yıktı geçti

Geçen yıl Ağustos ayında yaşadığı sel felaketi hafızalardan silinmeyen Kastamonu, yine sel felaketi yaşadı. Aşırı yağışlarla birlikte yine Ezine Çayı'nın suları taşarken, il genelinde 15 köprü yıkıldı, bazı köylerle de ulaşımın sağlanamadığı açıklandı.Kastamonu Valiliği, Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi üzerine geçici köprülerin tedbir amaçlı kapatıldığını ve il genelinde 15 geçici menfez köprünün yıkıldığını açıkladı. Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, derelerdeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Çatalzeytin'de 6, İnebolu'da 1, Bozkurt ve Küre'de 4'er olmak üzere il genelinde 15 geçici köprünün zarar gördüğü belirtildi. Açıklamada, "Daha önce ihalesi gerçekleştirilen kalıcı köprülerin yapım süreci devam ediyor.Suyun debisinin düşmesiyle birlikte gerekli çalışmalar süratli şekilde yapılıp, bozulan büz, menfez köprülerin onarımı gerçekleştirilecektir. Bu süreçte vatandaşımızın mağdur olmaması için gereken her türlü tedbir valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca alınmaktadır" denildi.Çatalzeytin Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise aşırı yağıştan dolayı meydana gelen selde 9 köprünün yıkıldığı, 26 köyün yolunun kapandığı, vatandaşların evlerinden tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Yapılan açıklamada, "Çatalzeytin ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihindeki sel afetinden sonra yıkılan köprülerin yerine menfezlerle yapılan geçici köprülerden 6'sı 6 Mayıs'ta başlayan aşırı yağışın etkisiyle yıkılmış, 5 köyümüzün yolu kapanmıştır.Bu aşamada tahliye edilen hiçbir ev bulunmamaktadır. Suyun debisinin düşmesiyle bozulan geçici menfez köprülerin onarımı süratle yapılacaktır. Bu süreçte vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gereken her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi.KASTAMONU'DA 11 Ağustos'ta yaşanan ve 65 kişinin öldüğü sel felaketiyle ilgili emniyet raporu tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Afet Kriminal İnceleme Birimi'nin (AKİ), 3 ayda tamamladığı raporda, afeti ölümcül yapan nedenler tek tek sıralandı. Kastamonu İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine hazırlanan raporda felaketin 1 yılda yağan yağmurun iki günde yağması ile birlikte Ezine Çayı'nın yatağının daraltılması, dere yatağına konutların yapılması, çay yatağına yakın tomruk deposunun bulunması ve çay üzerinde bulunan köprülerin yanlış inşa edilmesi gibi etkenlerin afetin yaşanmasında etkili olduğu belirtildi. Sel felaketi nedeniyle 65 kişi yaşamını yitirirdi, 8 kişi de kaybolmuştu./SABAH