Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor
Giriş Tarihi: 9.5.2022 16:41

Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesine devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çarpmaz kalbimiz vatandan gayrı, bu uğurda savaşan hep şanlı, yurt için dövüşen yiğit namlı, mazisinden aldı bu ilhamı.

"MEHMETÇİK, KAHRAMANCA VE FEDAKARCA MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR"

Kahraman Mehmetçiklerimiz, zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesine devam ediyor" denildi

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Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor
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