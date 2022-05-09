Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çarpmaz kalbimiz vatandan gayrı, bu uğurda savaşan hep şanlı, yurt için dövüşen yiğit namlı, mazisinden aldı bu ilhamı.

"MEHMETÇİK, KAHRAMANCA VE FEDAKARCA MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR"

Kahraman Mehmetçiklerimiz, zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesine devam ediyor" denildi