Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çarpmaz kalbimiz vatandan gayrı, bu uğurda savaşan hep şanlı, yurt için dövüşen yiğit namlı, mazisinden aldı bu ilhamı.
Çarpmaz kalbimiz vatandan gayrı,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2022
Bu uğurda savaşan hep şanlı,
Yurt için dövüşen yiğit namlı,
Mazisinden aldı bu ilhamı…
Kahraman Mehmetçiklerimiz, zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesine devam ediyor. 🇹🇷#MSB #PençeKilit pic.twitter.com/4JuDldKHtx
"MEHMETÇİK, KAHRAMANCA VE FEDAKARCA MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR"
Kahraman Mehmetçiklerimiz, zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesine devam ediyor" denildi