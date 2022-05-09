Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu: İran'dan kaçak yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı!
Giriş Tarihi: 9.5.2022 15:18

MSB duyurdu: İran'dan kaçak yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı!

MSB duyurdu: İran’dan kaçak yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı!

MSB: "Van ve Hakkâri hudut hattında görev yapan Hudut Kartallarımız, İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185,7 kg uyuşturucu madde ele geçirildi."

MSB: "Van ve Hakkâri hudut hattında görev yapan Hudut Kartallarımız, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185,7 kg uyuşturucu madde ele geçirildi."
ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu: İran'dan kaçak yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA