SİHA davasını kaybeden Merdan Yanardağ yargıyı tehdit etti: Yakanızı bırakmayacağız

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SİHA'ları her fırsatta hedef alan Tele 1'in sahibi Merdan Yanardağ, Selçuk Bayraktar tarafından açılan ve kaybettikleri dava sonrası yargı mensuplarını tehdit etti.

Geçtiğimiz günlerde SİHA'lardan "Gerçek değil oyuncak uçak" diyerek bahsetmesi sonrası gündeme gelen Yanardağ, 2019 yılında yaptıkları bir haber yüzünden kendilerine açılan manevi tazminat davasını kaybettiklerini açıkladı.

DAVAYI KAYBEDİNCE TEHDİTLER SAVURDU

Söz konusu kararı, 'Dehşet verici ve inanılmaz bir ceza' olarak tanımlayan Yanardağ, "Biz bunu not ettik unutmayacağız ve yakanızı da bırakmayacağız. Bu devran değişecek biz bunu unutmayacağız. Bunu bir yere not edin." diye konuştu.

"BEN DE MİLLİ BİR İŞ YAPIYORUM"

Kendisinin de 'milli bir iş' yaptığını öne süren Yanardağ, "Bu mahkemenin bağımsız olduğunu söyleyenin alnını karışlarım. Ben de milli bir iş yapıyorum. Evet, Türkiye'de bu ülkeye hizmet eden, mücadele eden, hayatını koymuş bir insanım. İHA, SİHA yapıyor diye eleştirilemez mi?" dedi.